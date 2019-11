Nella prossima lista dei convocati potrebbe esserci anche l'attaccante del Brescia.

di Marco Ercole - 05/11/2019 15:09 | aggiornato 05/11/2019 15:15

Non è stato un weekend semplice per Mario Balotelli. Quello che è accaduto nell'ultimo turno di Serie A, durante la partita tra il Verona e il suo Brescia ha fatto inevitabilmente il giro del mondo, mostrando ancora una volta il lato negativo del nostro calcio e, in generale, di una pericolosa deriva razzista che sta prendendo questo sport.

Lui avrebbe certamente preferito concentrarsi esclusivamente sul campo, sulle prestazioni. Quelle che, a prescindere dalla sconfitta della sua squadra, lo hanno visto ancora una volta protagonista, con una buona partita e un gran gol sul quale non ha potuto fare niente il portiere dell'Hellas, Silvestri.

È il secondo gol in questa Serie A per Balotelli, che sembra essersi calato perfettamente nella nuova realtà, mettendosi a disposizione del mister (fino a poche ore fa Eugenio Corini, poi esonerato per fare spazio a Fabio Grosso) e dei suoi compagni. Ecco perché per l'ex Nizza potrebbe essere arrivato il momento di un premio tutto sommato meritato, quello della convocazione in Nazionale da parte di uno dei suo mentori, Roberto Mancini.

Italia, ct Mancini pensa di richiamare Balotelli

Il commissario tecnico delll'Italia, a qualificazione per gli Europei 2020 ottenuta, sta valutando l'inserimento di altri giocatori tra i convocati per studiare la possibilità di allargare l'organico da cui pescare in vista del torneo continentale che si disputerà la prossima estate.

Balotelli è tra i nomi osservati e in lizza per essere convocati per le due gare con Bosnia e Armenia in programma rispettivamente il 15 e il 18 novembre.

Se l'indiscrezione venisse confermata, Mario avrebbe così l'occasione di giocarsi le sue chance per diventare un'alternativa preziosa ai due centravanti che attualmente si stanno giocando il posto da titolare con Mancini, cioè Andrea Belotti e il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile.