Conte schiera la squadra titolare, con Vecino che vince il ballottaggio con Sensi appena rientrato dall'infortunio.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/11/2019 19:59

L'Inter si gioca una grande fetta della qualificazione agli ottavi di Champions League nella sfida in casa del Borussia Dortmund, battuto a San Siro 2-0 soltanto due settimane fa. Ma la squadra di Favre farà di tutto per ribaltare il risultato della partita di andata e per cercare di trovare i punti per passare il turno.

Entrambe le squadre hanno problemi di infortuni e i padroni di casa dovranno fare a meno di Marco Reus proprio come successe a Milano, stavolta per un infortunio mentre a tenere fuori il tedesco al Meazza fu la febbre. Nel ruolo di centravanti giocherà Goetze mentre dietro di lui agirà il tridente composto da Sancho, Brandt e Hazard. Weigl e Witsel saranno la coppia di centrocampo.

Buone notizie invece per Conte che ritrova Sensi, almeno per la panchina: nell'ormai classico 3-5-2 nerazzurro a centrocampo ci sarà infatti Vecino che completerà il reparto mediano composto da Brozovic e Barella. Sulla sinistra non ci sarà l'infortunato Asamoah (neanche convocato) e giocherà Biraghi mentre la coppia d'attacco è ormai intoccabile con Lukaku e Lautaro Martinez dal primo minuto.

Champions League, formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter

Champions League, le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro; Lukaku. All.Conte