Quella sera Giulini mi diede del moralista per aver parlato dei cori contro Kean e Matuidi, fu una vergogna: ora non è più il momento di nascondere la polvere sotto il tappeto con operazioni di facciata. Il mondo ci guarda e inorridisce per questi ululati. Si tratta di razzismo e dobbiamo combatterlo, bisognava muoversi prima e adesso abbiamo la tecnologia per riconoscere chi fa questi cori. Basta mezze misure.

