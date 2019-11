Il club rossonero ha messo nel mirino due difensori in vista della finestra invernale di mercato.

di Redazione Fox Sports - 05/11/2019 10:19 | aggiornato 05/11/2019 10:24

Il Milan farà sicuramente qualche operazione in entrata durante la prossima finestra invernale di calciomercato. Come riportato da Il Corriere della Sera, Paolo Maldini Zvonimir Boban interverranno in difesa, reparto che più degli altri ha fatto acqua in questa prima parte di stagione.

Sono due gli obiettivi del club rossonero ed entrambi giocano nella Juventus. Si tratta di Merih Demiral e Daniele Rugani, due elementi che nella squadra di Maurizio Sarri stanno giocando col contagocce nonostante l'infortunio di Giorgio Chiellini.

Da qui il loro desiderio di cambiare aria già a gennaio per trovare continuità. Uno dei due potrebbe appunto essere accolto dal Milan, che preferirebbe il turco all'italiano. In estate la Juve valutava entrambi non meno di 40 milioni di euro. Facile quindi immaginare che, eventualmente, l'operazione possa andare in porto in prestito con diritto di riscatto.