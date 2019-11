I bianconeri nel 2018 sono stati vicini a prenderlo per 5 milioni, oggi il Salisburgo ne chiede almeno 100. In estate ci sarà un’asta: pronte anche Real Madrid e Manchester United

di Francesco Maria Bizzarri - 05/11/2019 16:42 | aggiornato 05/11/2019 16:47

Un'asta per Erling Braut Haaland, talento classe 2000 del Salisburgo. Tutto molto prevedibile visto il suo rendimento da urlo: ad oggi è il capocannoniere della Champions League con 6 gol messi a segno nelle prime 3 giornate. La Juventus si è iscritta alla lista delle pretendenti insieme a Real Madrid e Manchester United.

La novità delle ultime ore è questa: il ds degli austriaci, Christoph Freund, ha aperto le porte ad una futura cessione. Un classico per uno dei club che può vantare un serbatoio di talenti incredibile. Una vendita futura è già all’orizzonte, ma non a gennaio, ovvio. Se ne riparlerà la prossima estate.

Di sicuro Haaland sarà il nome forte per il calciomercato del 2020. E pensare che in passato è stato vicino a vestire la maglia della Juventus. Un’occasione persa per colpa del ragazzo, non totalmente convinto di un trasferimento alla corte bianconera. Sarebbe potuto arrivare per 5 milioni di euro, oggi ne costa 100.

Calciomercato Juventus, Haland piace: va sempre in gol col Salisburgo

Calciomercato Juventus, Haaland sul taccuino di Paratici

Il gigante Erling sta sorprendendo tutti, ecco perché si sono scatenate le voci di calciomercato. E in lista c’è anche la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sono tra gli invitati all’asta della prossima estate. Il Salisburgo non fa sconti: ad oggi chiede 100 milioni di euro. E se le prestazioni del ragazzo dovessero ancora migliorare, nemmeno quella cifra potrebbe più bastare.

Haaland è concentrato sul suo club e sulla sua super annata, ma non nasconde di voler diventare il più forte attaccante del mondo. È ambizioso, e se sei così di certo sogni il grande salto. Per lui ci sono appunto la Juventus, ma anche il Real Madrid e il Manchester United. I due top club hanno già inviato osservatori. Ma c’è poco da vedere, le prestazione dell’attaccante sono sotto gli occhi di tutti: 22 gol in 16 presenze. Niente male.

Calciomercato Juventus, obiettivo Haland del Salisburgo: qui in azione contro il Genk

Nel 2018 ha sfiorato la Juventus. Paratici lo stava per prendere per 5 milioni di euro dal Molde. Il colpo è poi saltato, il ragazzo non si sentiva del tutto pronto anche perché sarebbe andato a giocare nell’Under 23 bianconera, in Serie C. Il Salisburgo lo ha comprato per quella cifra: ha fatto l’affare del secolo.