Proprio per esultare al gol che riapre la partita, Lucian Favre ha esultato con così tanta vigoria che ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra tornando a sedersi sulla panchina del Borussia Dortmund zoppicando. Il tecnico soffriva di un fastidio da qualche giorno ed evidentemente la gioia per la rete glielo ha fatto dimenticare.

Curioso episodio nel secondo tempo di Borussia Dortmund-Inter : quando la partita era sul 2-0 per la squadra di Antonio Conte, è arrivata la rete di Hakimi che ha accorciato le distanze per la squadra giallonera.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK