Tutto pronto a Londra per le ATP Finals che si svolgeranno all'O2 Arena dal 10 al 17 novembre. A pochi giorni dal via, ha parlato a Sky Sport Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere questo straordinario traguardo dopo Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1977. Insieme al classe 1996 ci saranno anche Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem, Tsitsipas e Zverev.

Quando Monfils ha perso a Parigi - ha esordito Matteo - ero a Montecarlo, stavo per andare a cena. Il cellulare ha cominciato a suonare e ho capito che le notizie erano positive. Mi sono meritato al 100% la qualificazione a Londra nei tornei precedenti. Mi è dispiaciuto perdere al primo turno a Parigi Bercy, anche se non è possibile arrivare sempre in fondo ai tornei. Per festeggiare ho ordinato una bottiglia di vino rosso e ho videochiamato tutti i membri del team che non si trovavano con me, oltre alla mia famiglia: ho fatto un brindisi con tutti e alla fine ero ubriaco, scherzo… (ride, ndr). Dedico il successo a tutti quello che mi hanno voluto bene da quando ero quel bambino magrolino che giocava bene di dritto e si faceva male ogni tre per due