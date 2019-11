Lo show nero e oro è pronto per dare battaglia anche al roster rosso della World Wrestling Entertainment in vista delle Survivor Series.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 04/11/2019 22:32 | aggiornato 05/11/2019 00:14

Sono stati giorni tormentati per la WWE quelli che sono seguiti a Crown Jewel 2019. Il rientro dall'Arabia Saudita è stato tutt'altro che agevole dopo i problemi trovati all'aeroporto dalle superstar della World Wrestling Entertainment, questo però ha creato la giusta occasione per vedere in azione le stelle di NXT, che hanno invaso SmackDown nell'ultima puntata dello show blu e non hanno fatto sentire l'assenza dei tanti atleti.

Quello che fino a poco tempo era "semplicemente" il territorio di sviluppo della WWE ha lanciato ufficialmente la sua sfida in vista del prossimo PPV, Survivor Series, in programma tra tre settimane.

Legittimo aspettarsi una nuova mossa anche questa sera, nella puntata di Raw che si terrà al Nassau Veterans Memorial Coliseum di Uniondale (New Yor), a Long Island. Questo è infatti uno dei tre punti presenti nelle anticipazioni sul sito ufficiale, insieme all'annunciato ritorno di Brock Lesnar nel roster rosso (con tanto di titolo WWE) per dare la caccia a Rey Mysterio.

WWE Brock Lesnar torna a WWE Raw

WWE Raw, 4 novembre 2019

Infine, bisognerà vedere quale sarà la reazione di Seth Rollins dopo aver visto interrompere il suo secondo regno di campione universale a 81 giorni, per mano di The Fiend Bray Wyatt, proprio in quel di Crown Jewel 2019. Insomma, occhi aperti su tutto, in particolare su potenziali ingressi in corsa degli atleti di NXT.

Per scoprire tutto quello che accadrà, potrete leggere il nostro consueto report nella rubrica a cura di FOXSports.it, WWE-ek Raw, dove potrete trovare WWE News e Highlights della puntata.

Seguono aggiornamenti a partire dalle 6.30...