L'italobrasiliano ha permesso al compagno di sbloccare il match con un assist meraviglioso.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 10:32 | aggiornato 04/11/2019 10:37

Vola il Chelsea di Frank Lampard. Dopo un inizio balbettante, segnato dalla sconfitta in Supercoppa europea contro il Liverpool e dalla batosta all'esordio in Premier League contro il Manchester United, i Blues hanno cominciato a vincere e ora non la smettono più. Contro il Watford, nell'undicesima giornata di campionato, i londinesi hanno superato 2-1 il Watford a domicilio conquistando il quinto successo di fila, il settimo totale.

I punti in classifica sono ora 23, gli stessi del Leicester. Ne hanno di più solo Manchester City (25) e Liverpool (31). Uno dei giocatori che più si sta facendo apprezzare in questo Chelsea, è senza dubbio l'ex Napoli Jorginho. Proprio lui ha permesso ai Blues di andare in vantaggio nell'ultimo turno di Premier con un assist visionario, alla Messi.

Dopo appena cinque minuti, il centrocampista classe 1991 ha ricevuto palla e di prima ha mandato Abraham in porta senza nemmeno guardare. All'inglese è bastato poi un tocco per superare Foster, ma il merito della rete è tutto di Jorginho.