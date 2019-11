L'ex ministro dell'Interno commenta il caso visto in Verona-Brescia: "Lui è l'ultima delle mie preoccupazioni". Fontana: "Gogna mediatica contro l'Hellas".

di Daniele Minuti - 04/11/2019 18:41 | aggiornato 04/11/2019 18:46

Non si spengono polemiche e commenti dopo il brutto episodio vissuto da Mario Balotelli durante Verona-Brescia, partita valida per l'ultimo turno del campionato di Serie A. I cori sentiti dall'attaccante delle Rondinelle sono stati confermati anche dall'ispettore federale allo stadio (che ha però specificato come provenissero da un gruppo ristretto) ha portato il giocatore quasi a lasciare il campo.

Se dagli esponenti del mondo del calcio si sono susseguiti diversi messaggi di solidarietà nei confronti del centravanti italiano, dal lato dell'Hellas sono arrivati anche delle dichiarazioni volte a minimizzare quanto successo partendo dal tecnico Juric, passando per il presidente Setti fino ad arrivare all'ex ministro Lorenzo Fontana.

Grande Hellas! Avanti tutta! Allo stadio mi confermano in molti di nessun coro razzista. Intanto è iniziata una vergognosa gogna mediatica contro Verona e i suoi tifosi. Andiamoci piano con le accuse e le sentenze. pic.twitter.com/ejduNwaxub — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) November 3, 2019

Con un suo tweet il politico ha dichiarato di notare un accanimento mediatico nei confronti dell'Hellas e della città di Verona, più volte accusati di razzismo. E in serata sono arrivate altre parole sull'accaduto direttamente da Matteo Salvini.

Il caso Balotelli commentato dalle parole dell'ex ministro Salvini

Salvini sul caso Balotelli: "Un operaio dell'Ilva vale 10 volte più di lui"

L'ex ministro dell'Interno ha commentato l'episodio degli ululati rivolti a Balotelli (e le controverse dichiarazioni fatte da Luca Castellini, ultras del Verona ed esponente di Forza Nuova) quasi con tono di sfida nei confronti del giocatore del Brescia.

Sinceramente ora penso ai 20.000 posti di lavoro a rischio, Balotelli è l'ultima delle mie preoccupazioni. Un operaio dell'Ilva vale 10 volte più di Balotelli. Il razzismo va sempre condannato ma non c'è bisogno di fare i fenomeni.

Dichiarazioni abbastanza forti verso l'attaccante delle Rondinelle, che fanno eco a quelle del sindaco di Verona, Federico Sboarina: il primo cittadino è stato ascoltati ai microfoni dell'ANSA raccontando la sua esperienza al Bentegodi.