L'Udinese è tornato alla vittoria dopo due sconfitte di fila. A Marassi i bianconeri hanno superato 3-1 il Genoa e ora sono a quota 13 punti in classifica. Sulla panchina dei friulani c'era Luca Gotti, vice dell'esonerato Igor Tudor. Proprio Gotti ha parlato così a Sky Sport svelando un retroscena:

Voglio solo che la società faccia la miglior scelta, poi tornerò nel mio vecchio ruolo di vice. Aspirazioni da primo allenatore? Preferisco di no, voglio continuare a fare il secondo. L’Udinese è un grande club e voglio rimanere, ma fare il viceallenatore e il collaboratore tecnico è diverso dal fare il primo allenatore. In questo momento cerco solo di dare solo il meglio per il mio ruolo. Non voglio fare il primo allenatore, non mi interessano fama e soldi non sono una mia priorità