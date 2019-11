Juventus e Lazio, che disputeranno la Supercoppa italiana, giocheranno rispettivamente contro la Samp mercoledì 18 dicembre alle 18.55 e contro il Verona mercoledì 8 gennaio alle 20.45.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 17:47 | aggiornato 04/11/2019 17:51

Sono stati resi noti anticipi e posticipi della 17ª giornata di Serie A in programma nel weekend del 21-22 dicembre. Si tratta dell'ultimo turno in programma nel 2019 prima che il campionato si fermi per la pausa invernale. Visto che Juventus e Lazio disputeranno con ogni probabilità la Supercoppa italiana domenica 22 dicembre al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita, sono state rinviate le partite di bianconeri e biancocelesti che affronteranno rispettivamente la Samp mercoledì 18 dicembre alle 18.55 e il Verona mercoledì 8 gennaio alle 20.45. Di seguito il programma completo e la programmazione in TV.

Serie A, anticipi e posticipi della 17ª giornata: Sky o DAZN?