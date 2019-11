Partenopei impegnati nella quarta sfida di Champions League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 19:58 | aggiornato 04/11/2019 20:02

Napoli-Salisburgo è la gara valida per la 4ª giornata di Champions League, quella che dà inizio ai ritorni. La formazione di Ancelotti ha vinto in Austria per 3-2 la gara di andata, e conduce il girone a punteggio pieno.

Napoli-Salisburgo: probabili formazioni

Ancelotti dovrebbe proporre la stessa formazione che ha perso all'Olimpico contro la Roma, con una variante: Elmas sulla destra al posto di Callejon. In attacco conferma per Milik, mentre Allan siederà in panchina.

Marsch proporrà invece il solito 4-4-2 dove spicca, tra gli altri, Haaland in attacco.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Salisburgo (4-4-2): Carlos; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Januzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang. Allenatore: Marsch.

Dove vedere Napoli-Salisburgo in TV e streaming

Napoli-Salisburgo sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Per vedere Napoli-Salisburgo in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure su Now TV, acquistando dei ticket Champions League.