Napoli, De Laurentiis ordina: tutti in ritiro fino a domenica

Il presidente degli azzurri ha preso questa decisione dopo il ko contro la Roma.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 11:59 | aggiornato 04/11/2019 12:04

Un momento nero, nerissimo. Con la sconfitta rimediata contro la Roma nell'undicesima giornata di Serie A, il Napoli ha perso la terza partita in campionato ed è ora settimo a 18 punti, ben undici in meno della capolista Juventus. Mai negli ultimi anni gli azzuri si erano ritrovatoi così distanti dalla vetta a questo punto della stagione.

E ora gli Ancelotti boys sono attesi dalla delicatissima sfida di Champions League contro il Salisburgo (in caso di vittoria Insigne e compagni sarebbero qualificati matematicamente agli ottavi), prima del match contro il Genoa che precederà la pausa per le nazionali. Intanto il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione.

A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport, secondo cui il patron dei campani avrebbe mandato tutti in ritiro fino a domenica. ADL vuole una reazione immediata per far sì che la stagione non venga compromessa così presto. Crede che i giocatori, isolandosi, possano trovare la giusta concentrazione e le energie utili per rialzare la testa e riprendere il giusto cammino.