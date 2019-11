Bianconeri impegnati nella trasferta russa per mantenere il primato nel girone.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 20:51 | aggiornato 04/11/2019 20:56

Lokomotiv Mosca-Juventus è la gara valida per la 4ª giornata di Champions League che vede i bianconeri impegnati nella trasferta di Mosca per mantenere il primo posto nel girone D.

Lokomotiv Mosca-Juventus: probabili formazioni

Sarri dovrà fare a meno di Cuadrado, squalificato, e dunque spazio a Danilo dal primo minuto. A centrocampo riecco Khedira, mentre sulla trequarti agirà Ramsey. In attacco sarà Higuain a fare coppia con Ronaldo, con Dybala che partirà dalla panchina.

Nessuna novità in casa Lokomotiv, con Semin che riproporrà Eder unica punta con Krychowiak e Miranchuk alle sue spalle.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder. Allenatore: Samin.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Samdro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Lokomotiv Mosca-Juventus in TV e streaming

Lokomotiv Mosca-Juventus si giocherà mercoledì 6 novembre alle 18.55 allo Stadion Lokomotiv di Mosca. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming basta collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV.