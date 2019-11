L'ex attaccante della Lazio parla del centravanti belga negli studi di Sky Sport.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 09:05 | aggiornato 04/11/2019 09:10

Una doppietta da tre punti. L'ha segnata Romelu Lukaku nella vittoria per 2-1 dell'Inter sul campo del Bologna. Prima un tocco ravvicinato a porta sguarnita, poi un calcio di rigore in pieno recupero con il pallone che pesava come un macigno. L'ex Manchester United, arrivato a Milano in estate per 65 milioni di euro più 10 di bonus, è ora a quota 9 reti in campionato.

Proprio di lui si è parlato a Sky Calcio Club, dove Paolo Di Canio ha detto senza giri di parole di non apprezzare particolarmente il classe 1993:

Lukaku continua ad essere un panterone moscione, fino al 70' la prestazione contro il Bologna non è stata un granché

L'ex Lazio ha poi concluso: