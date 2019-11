Don Fabio ha parlato del centrocampista giallorosso e dell'episodio di razzismo che ha visto coinvolto Balotelli.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 15:47 | aggiornato 04/11/2019 15:52

Fabio Capello è tornato a parlare di Nicolò Zaniolo, reduce dalla prestazione da urlo messa in mostra sabato contro il Napoli. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Don Fabio ha dichiarato:

Io sono un ammiratore di Zaniolo, è il più forte talento che abbiamo in Italia. Forse quando ho parlato di lui ho dimenticato il nome di Kean. Io stesso ho avuto dei giovani che si sono persi, vedi Cassano

Sul VAR:

Ormai ogni minimo contrasto, ogni minimo tocco, con la moviola diventa un fallo. Mi piacerebbe che gli arbitri usassero un metodo "inglese". Manca la continuità di gioco

Sul razzismo:

Perché non riusciamo a isolare i razzisti? Perché abbiamo dato loro importanza. Si sentono forti quando sono in gruppo e sono pecorelle quando non lo sono. Il razzismo non deve esistere. La reazione di Balotelli è stata importante e va appoggiata. Parliamo molto ma le decisioni serie sono poche, basterebbero delle telecamere come succede in Inghilterra, ci vogliono fatti, non parole

Capello: "Vi dico la mia sulla Juventus e sull'Inter"

Capello ha poi parlato della Juventus di Maurizio Sarri:

Senza bel gioco o un'impostazione di un certo tipo, non si raggiungono i risultati. La cosa vera che si può vedere nella Juve, è che non ha i calciatori per un certo tipo di gioco e anche Sarri punta innanzitutto sui risultati. Sta mettendo in campo i giocatori nelle posizioni in cui possono rendere di più. Conte ha preso l'Inter con una difesa votata per giocare su un certo livello e su questa base ha trovato ottimi risultati

Sul tocco di mano di de Ligt contro il Torino: