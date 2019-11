I Blancos preparano una maxi offerta per l'attaccante inglese: 80 milioni di euro più il cartellino di Bale.

04/11/2019 17:57 | aggiornato 04/11/2019 18:02

Il Real Madrid ha un problema col gol e per risolverlo avrebbe iniziato a stilare una lista di nomi che potrebbero fare al caso di Zinedine Zidane. Tra questi c'è Raheem Sterling, uno in grado segnare 13 gol in 15 presenze stagionali col Manchester City. Un giocatore che con Pep Guardiola ha iniziato a esultare a raffica e non la smette di più.

Come riportato da Sky Sports UK, il Real Madrid sarebbe disposto a offrire 80 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale, che dalle parti di Valdebebas ha la valigia in mano da mesi. L'operazione potrebbe andare in porto durante la prossima estate, ma la strada è ancora lunga.

Il Manchester City valuta infatti il classe 1994 circa 150 milioni di sterline, ovvero 173 milioni di euro. Da qui la decisione del Real Madrid di inserire nell'affare mister 100 milioni Bale, che però per il momennto Guardiola ha fatto sapere di non gradire. Di sicuro il Real farà di tutto per centrare l'obiettivo.