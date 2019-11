Mauro Icardi vuole restare al PSG. Lo ha detto chiaramente, l'attaccante argentino, nell'intervista rilasciata a RMC Sport:

Il mese di ottobre è stato molto positivo (il suo bottino stagionale recita 8 presenze, 7 gol e 1 assist, ndr), ma so perfettamente che c’è ancora tanto da fare. Devo dimostrare le mie qualità in campo anche nei prossimi mesi. Io voglio fare bene, sono venuto per quello. Il PSG è una delle migliori squadre al mondo e giocare per questo club per me è davvero importante, un passo in avanti nella mia carriera. A fine stagione vedremo se resterò. Ma io farò di tutto per rimanere qui