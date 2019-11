Il capo tifoso dell'Hellas commenta il caso sui cori rivolti al giocatore del brescia: "Abbiamo anche noi un nero in squadra, lo abbiamo applaudito".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 04/11/2019 11:15 | aggiornato 04/11/2019 11:21

Un giorno dopo la fine della partita fra Verona e Brescia, tiene ovviamente ancora banco il caso degli ululati razzisti fatti da alcuni membri della tifoseria di casa durante l'incontro e rivolti a Mario Balotelli che si è ribellato calciando il pallone verso la curva e minacciando di abbandonare il campo.

Subito dopo la partita sono arrivati i commenti da parte del tecnico veronese Juric, che ha negato qualsiasi tipo di coro discriminatorio, e del presidente Setti intento a difendere la propria tifoseria da qualsiasi accusa di razzismo.

A questi commenti ha risposto lo stesso Balotelli con un post sul suo profilo Instagram personale in cui l'attaccante se la prende con chi ha negato gli ululati sentiti anche dall'Ispettore Federale presente allo stadio Bentegodi (che ha però specificato si trattasse di cori fatti solo da "una quindicina di persone", cosa che potrebbe portare solo a una chiusura della curva). Oggi sono arrivate altre parole che faranno sicuramente discutere, direttamente da un esponente del tifo veronese.

Balotelli stava per lasciare il campo durante Verona-Brescia

Capo ultras del Verona: "Balotelli non sarà mai italiano"

A parlare del caso Balotelli è stato Luca Castellini, capo ultras del Verona presente ieri allo stadio per Verona-Brescia e intervenuto a commentare ai microfoni dell'emittente radiofonica Radio Cafè questa mattina.

Il tifoso dell'Hellas (esponente di Forza Nuova tristemente noto alla cronaca per aver in passato inneggiato ad Adolf Hitler durante una festa con presenti i suoi compagni tifosi della curva) ha pubblicato un tweet offensivo sull'attaccante dopo la partita per poi dire la sua in radio e con un post su Facebook.