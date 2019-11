Nerazzurri impegnati in casa dei tedeschi per la prima di ritorno di Champions League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 20:10 | aggiornato 04/11/2019 20:15

Inter-Borussia Dortmund è la gara valida per la 4ª giornata di Champions League in programma martedì 5 novembre a XXX, fischio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri hanno vinto la gara di andata nello scorso turno per 2-0, scavalcando i tedeschi nel girone.

Inter-Borussia Dortmund: probabili formazioni

Conte recupera Sensi, grande assente delle ultime gare infortunatosi contro la Juve. L'ex Sassuolo non dovrebbe comunque partire titolare visto che non ha i 90' nelle gambe. Tornano anche Ranocchia e D'Ambrosio, che si accomodano in panchina. Unico assente Sanchez, ancora alle prese con l'infortunio.

Favre è alle prese solo con il dubbio riguardante Marco Reus: il tedesco potrebbe non farcela, al suo posto Brandt in pre-allarme.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Delaney; Sancho, Witsel, T.Hazard; Brandt. Allenatore: Favre.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martínez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere Inter-Salisburgo in TV e streaming

Inter-Salisburgo sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Calcio 251 e Sky Sport Arena (canale 203). Per vedere la gara di Champions League in streaming è necessario possedere un abbonamento Sky oppure, in alternativa, acquistare un ticket su Now TV, la web TV di Sky.