L'Apache incanta La Bombonera con una meravigliosa rete in acrobazia.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 12:31 | aggiornato 04/11/2019 12:35

Infinito Carlos Tevez. A 35 anni l'Apache non ha ancora perso il vizio di far impazzire La Bombonera. L'ultima volta lo ha fatto ieri nel match stravinto per 5-1 dal Boca Juniors contro l'Arsenal Sarandi, valido per la dodicesima giornata di Superliga.

Al 16', su una torre di Junior Alonso, Carlitos si è coordinato e in rovesciata ha segnato l'1-0. Poi gli Xeneizes hanno dilagato con Abila (44'), Fabra (50'), Zarate (89') e ancora Fabra (91').

Di Alvares, all'87', la rete del provvisorio 3-1. Per Tevez si tratta del terzo gol stagionale in 9 presenze. Per il Boca è stato invece il settimo successo che porta gli Alfaro boys a quota 24 punti in vetta insieme al River Plate.