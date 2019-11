L'attaccante polacco finisce sotto i ferri: previsto uno stop di 10 giorni.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 18:25 | aggiornato 04/11/2019 18:30

Non è un bel momento in casa Bayern Monaco. Dopo il pesantissimo 5-1 rimediato nella decima giornata di Bundesliga in casa dell'Eintracht Francoforte, i bavaresi si sono ritrovati al quarto posto a -4 dalla vetta e soprattutto senza allenatore. Niko Kovac è stato infatti esonerato e ora si attende che la dirigenza del club teutonico comunichi il suo successore.

E intanto si prevede un breve stop Robert Lewandowski, autentico trascinatore del Bayern con ben 20 gol segnati in 16 presenze stagionali. L'attaccante polacco sarà costretto a sottoporsi a un'operazione all'inguine e dovrebbe restare ai box per 10 giorni.

L'ex Borussia Dortmund convive da settimane con questo problema e ora ha deciso di risolverlo in via definitiva. Prima però scenderà in campo contro il Borussia Dortmund, sabato 9 novembre all'Allianz Arena, poi finirà sotto i ferri e avrà modo di recuperare durante la pausa per le nazionali.