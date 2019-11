L'Atalanta ospita i Citizens di Guardiola nel ritorno di Champions League.

di Redazione Fox Sports - 04/11/2019 21:02 | aggiornato 04/11/2019 21:07

Atalanta-Manchester City è il match valido per la 4ª giornata di Champions League, match che dà inizio ai ritorni della competizione. L'Atalanta ha perso 5-1 in casa dei Citizens di Guardiola nel turno precedente di Champions, ed è ultima nel girone a zero punti.

Atalanta-Manchester City: le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe proporre il tridente composto da Gomez e Ilicic dietro l'unica punta Muriel. In difesa ancora riposo per Masiello, con Djimsiti al suo posto. A centrocampo, invece, torna titolare De Roon dopo aver riposato contro il Cagliari.

Guardiola dovrebbe proporre la formazione titolare con Sterling al posto del Kun Aguero, che dovrebbe riposare.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomini, Kjaer, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy; Gundogan, Silva, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

Dove vedere Atalanta-Manchester City in TV e streaming

Atalanta-Manchester City sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Atalanta-Manchester City in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky, oppure acquistare un ticket su Now TV, la web TV di Sky.