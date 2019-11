Premier League, confortante annuncio dei Toffies: il giocatore starà out dai 6 ai 12 mesi.

di Marco Ercole - 04/11/2019 20:22 | aggiornato 04/11/2019 20:26

Un infortunio scioccante, le immagini brutali delle sue condizioni fanno veramente paura. André Gomes ha scioccato il mondo dello sport, quello che gli è accaduto in occasione del match di Premier League tra il suo Everton e il Tottenham a Goodison Park ha, suo malgrado, catalizzato le attenzioni della domenica di calcio internazionale.

Dopo l'azione di gioco che ha portato al suo scontro con Heung-Min Son, il centrocampista portoghese è rovinato per terra, finendo addosso al terzino degli Spurs, Serge Aurier.

Le sue grida di dolore hanno lasciato subito intendere che non si trattasse di un infortunio come tutti gli altri, le facce di tutti i calciatori accanto a lui (Son è scoppiato in lacrime) lo hanno certificato. Una terribile frattura della caviglia destra, questo quanto emerso subito sul campo e confermato una volta che il giocatore è stato portato d'urgenza in ospedale.

Everton, operazione riuscita per André Gomes

Nella giornata di oggi è arrivata la comunicazione da parte dell'Everton riguardo l'esito dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposto André Gomes lva, sottolineando come l'operazione sia andata "estremamente bene". Il club di Premier League ha poi aggiunto un ringraziamento per i tanti messaggi di solidarietà arrivati nelle ultime ore:

A nome di André, il club desidera ringraziare tutti i sostenitori di Everton e i membri della più ampia famiglia del calcio per i travolgenti messaggi di supporto che abbiamo ricevuto dalla partita di ieri.

Adesso per il André Gomes inizierà la lunga fase della riabilitazione. Per quanto riguarda i tempi di recupero, questi sono stimati per un periodo che parte da un minimo di sei mesi, ma che potrebbe prolungarsi anche fino all'anno di stop.