Cristiano Ronaldo, un gol per un altro record: ma i numeri sono in calo

Cristiano Ronaldo, un gol per un altro record: ma i numeri sono in calo

Ricardo Marques Ferreria, nato a Madeira come Cristiano Ronaldo , è stato ucciso a coltellate in quell'hotel dove soggiornava da circa una settimana, ma l'arma del delitto non è stato trovato all'interno della stanza. Un uomo sospettato di avere a che fare con l'omicidio, un 39enne brasiliano, secondo quanto riportato da alcuni media locali sarebbe stato arrestato ieri sera.

Il corpo dell'hair stylist è stato scoperto dalla donna delle pulizie nel pomeriggio di venerdì e, secondo quanto riportato dalle indagini in corso, gli ospiti dell'albergo avrebbero anche chiamato la reception nelle ore precedenti per lamentarsi dei rumori sospetti provenienti da quella stanza.

È stato vittima di un caso di cronaca nera Ricardo Marques Ferreria, hair stylist di fiducia di molti vip , tra cui Cristiano Ronaldo . Il portoghese soprannominato Cajò - che da anni però viveva in Svizzera - è stato trovato morto, in una pozza di sangue all'interno di una camera d'albergo di Zurigo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK