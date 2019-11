Per questo motivo il check fra Doveri e Maresca ha confermato la scelta del direttore di gara in diretta e non ha portato a un calcio di rigore contro la Juventus . Episodio che farà discutere ma che probabilmente non rappresenta un errore da parte dello staff arbitrale.

Il pallone proveniente da una rimessa laterale di Rincon tocca il braccio destro dell'olandese dopo una spizzata di Belotti. Ma il braccio in questione è tenuto lungo il corpo da De Ligt che prova anche a ritrarlo mentre nel caso del rigore fischiato contro il Lecce, definito comunque molto fiscale da Rizzoli in settimana, era molto più largo.

Il tocco in questione non è stato ritenuto falloso dall'arbitro Doveri e la sua decisione è stata confermata anche dal check fatto con il VAR di giornata Maresca. Scelta che cozza con quanto visto pochi giorni fa a Lecce (sempre De Ligt protagonista) ma comunque condivisibile.

Il derby di Torino si è lasciato dietro una scia di polemiche come troppo spesso è accaduto in passato, stavolta l'oggetto del contendere è un presunto fallo di mano di De Ligt nell'area di rigore della Juventus all'undicesimo minuto .

