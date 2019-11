All'indomani del derby della Mole vinto 1-0 dalla Juventus in casa del Torino e valido per l'undicesima giornata di Serie A, si analizzano gli episodi più discussi della partita. Tra questi c'è anche il contatto tra Armando Izzo e Cristiano Ronaldo avvenuto al minuto 63. A parlarne è l'ex arbitro Luca Marelli, che sul suo blog scrive:

Il "colpo" inflitto da Ronaldo è tutto in quel braccio appoggiato allo sterno di Izzo. Gesto antipatico? Sì, gesto che non può essere sottaciuto perché da un personaggio come Ronaldo ci si aspetta massima correttezza sempre, in ogni occasione, soprattutto perché è atleta seguito da milioni di giovani. Allo stesso tempo è inqualificabile la sceneggiata di Izzo, calciatore di ottimo livello e giocatore della nazionale. Per un contattino del genere non si può rimanere due minuti in terra lamentando un colpo inesistente. Ovviamente il VAR non ci ha pensato nemmeno di intervenire perché non c’è praticamente nulla se non un gesto da evitare