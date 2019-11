Il presidente dei granata non ci sta dopo il derby: "Il braccio era largo, hanno dato lo stesso rigore al Lecce".

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 10:23 | aggiornato 03/11/2019 12:00

Non si fermano le polemiche dopo il derby fra Torino e Juventus, in particolare sull'episodio arrivato all'undicesimo minuto del primo tempo in cui De Ligt tocca il pallone con il braccio destro all'interno dell'area di rigore bianconera senza che venga assegnato il tiro dagli 11 metri.

Nelle interviste post partita sono arrivati i commenti di Mazzarri (che a dire il vero ha preferito non rispondere alle domande sul presunto rigore), del direttore generale Comi e del capitano granata Belotti.

Per ultimo ha parlato Urbano Cairo e il presidente del Torino ha espresso tutta la sua amarezza dopo il derby perso, celebrando la buona partita giocata dalla sua squadra ma anche dicendo la sua sul tocco di braccio di De Ligt che secondo lui andava sanzionato con la massima punizione.

Cairo protesta dopo Torino-Juventus

Dalle parole di Cairo raccolte dalla Stampa, è chiaro il disappunto del massimo dirigente granata per il mancato fischio sul rigore. Ma non è solo questo l'episodio su cui ha voluto portare l'attenzione.