di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 18:09 | aggiornato 03/11/2019 20:14

Verona-Brescia è stata la gara andata in scena al Bentegodi e valida per l'undicesima giornata di Serie A. I ragazzi di Juric sono scesi in campo dopo la vittoria in casa del Parma nel turno infrasettimanale. Il Brescia, invece, ha perso la gara giocata contro l'Inter, 2-1 in favore della squadra di conte.

Finisce 2-1 anche la partita al Bentegodi, con le reti di Salcedo e Pessina per i padroni di casa, più Balotelli per gli ospiti. La partita è stata sospesa per tre minuti dopo gli ululati razzisti ricevuti da Super Mario.

Nel prossimo turno il Verona sarà ospite dell'Inter nel match in programma sabato 9 novembre alle 18 a San Siro. Il Brescia ospiterà invece il Torino alle 15.