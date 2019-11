Il derby viaggia sul filo dell'equilibrio, spezzato da una rete di De Ligt su calcio d'angolo nel secondo tempo.

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 07:58 | aggiornato 03/11/2019 09:03

Si è chiuso il derby di Torino andato in scena allo stadio Olimpico tra Torino e Juventus e valido per l'undicesima giornata di Serie A. Il Toro è sceso in campo dopo la pesante sconfitta subita nel turno infrasettimanale in casa della Lazio, 4-0 per la formazione di Inzaghi. Una vittoria sofferta, invece, per i bianconeri: Cristiano Ronaldo ha firmato la vittoria della squadra di Sarri sul Genoa trasformando un rigore al 96'.

La partita è molto equilibrata e fisica ma le occasioni migliori sono per i bianconeri con Sirigu che si supera su De Ligt, Ronaldo e Higuain. Proprio il difensore olandese però segna la rete decisiva nella ripresa su calcio d'angolo: finisce 1-0 per la Juventus.

Il Torino giocherà in casa del Brescia nel prossimo turno di Serie A, sabato 9 novembre alle 15. La Juventus invece chiuderà la 12ª giornata col posticipo contro il Milan all'Allianz Stadium, domenica 10 novembre alle 20.45.