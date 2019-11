Episodio gravissimo al Bentegodi, con protagonista Mario Balotelli e la curva del Verona. Fa seguito a quanto accaduto ieri durante la partita di Serie A tra la Roma e il Napoli allo Stadio Olimpico, quando la partita è stata sospesa momentaneamente per cori di discriminazione territoriale nei confronti di Napoli.

In questo caso la situazione è stata diversa e più plateale rispetto all'episodio di ieri, perché a seguito di presunti cori razzisti nei suoi confronti da parte dei tifosi del Verona, l'attaccante del Brescia Mario Balotelli ha scagliato con violenza il pallone contro la curva dell'Hellas e minacciato di andarsene dalla partita.

L'arbitro Mariani ha sospeso momentaneamente la partita (per circa tre minuti), l'annuncio dello speaker che invitava la tifoseria a evitare comportamenti discriminatori è stato accolto dai fischi. Come da prassi per la nostra Serie A, successivamente è ripresa la partita. E ogni palla toccata da Mario Balotelli è stata accolta da fischi a ripetizione.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off the pitch following racist chants from Verona fans.



Game was temporarily suspended but his teammates convinced him to play. He scored on 85th minute. #NoToRacism



pic.twitter.com/ImAoVJhnwJ