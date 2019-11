Milan-Lazio è stato il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro. La gara ha visto contro due squadre in due diversi momenti di forma: il Milan ha vinto a fatica contro la SPAL nel turno infrasettimanale, gara decisa da una rete di Suso su punizione. La Lazio, invece, ha superato in scioltezza il Torino vincendo 4-0 all'Olimpico. A vincere è stata la squadra di Simone Inzaghi che si è imposta 2-1 grazie alle reti di Immobile nel primo tempo e Correa nel finale. Nel mezzo l'autogol di Bastos che è valso il momentaneo 1-1. Nel prossimo turno la Lazio ospiterà il Lecce domenica 10 novembre alle 15. Il Milan giocherà invece il posticipo di domenica sera a Torino contro la Juventus.

