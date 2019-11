I padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio, prima con Lapadula e poi con Falco, ma in entrambi i casi le reti vengono pareggiate, rispettivamente con Tolijan e Berardi.

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 18:17 | aggiornato 03/11/2019 20:21

Lecce-Sassuolo è stata la gara andata in scena al Via Del Mare e valida per l'undicesima giornata di Serie A. Il Lecce è sceso in campo dopo il pareggio contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale: la squadra di Liverani si è vista recuperare dai blucerchiati a tempo scaduto, dinamica che ha aumentato la delusione per il risultato dopo la partita. Il Sassuolo invece è caduto in casa sotto i gol della Fiorentina, 2-1 per la squadra di Montella.

La partita al Via del Mare finisce in parità: per due volte i padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio, prima con Lapadula e poi con Falco, ma in entrambi i casi le reti vengono pareggiate dai giocatori neroverdi, rispettivamente con Tolijan e Berardi.