Vantaggio dei rossoblù con Pandev, poi arriva però il crollo nella ripresa: eurogol di De Paul, gran sinistro di Sema e tris finale di Lasagna

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 18:03 | aggiornato 03/11/2019 21:55

Genoa-Udinese è stata la gara valida per l'undicesima giornata di Serie A andata in scena a Marassi. Il grifone è reduce dalla gara persa a tempo scaduto all'Allianz Stadium contro la Juventus:il rigore trasformato da Ronaldo al 96' ha condannato alla sconfitta la squadra di Thiago Motta. Brutta sconfitta anche per l'Udinese, che è caduta in casa sotto i quattro gol della Roma, pur giocando con un uomo in più.

Il Genoa sarà ospite del Napoli nel prossimo turno in programma sabato alle 20.45. L'Udinese ospiterà invece la SPAL domenica 10 novembre alle 15.