Lo spagnolo sostituirà ancora il connazionale Suso, fermato da un problema muscolare. Inzaghi schiera la formazione tipo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 19:44 | aggiornato 03/11/2019 19:49

Il posticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A vede il Milan ospitare la Lazio con i rossoneri reduci dalla prima vittoria dall'arrivo in panchina di Stefano Pioli dopo l'esonero di Marco Giampaolo.

Il tecnico rossonero cerca continuità dopo il successo per 1-0 contro la SPAL ma nella sfida ai biancocelesti manca proprio il match winner dell'incontro coi ferraresi: Suso è indisponibile per un problema muscolare e al suo posto giocherà ancora titolare Castillejo nel tridente completato da Calhanoglu e Piatek. In difesa c'è ancora Duarte alla seconda consecutiva dal primo minuto per via dell'infortunio subito da Musacchio.

Per quanto riguarda la Lazio invece, è probabile che Simone Inzaghi si affidi alla formazione tipo nonostante giovedì ci sia un'importante sfida di Europa League all'Olimpico contro il Celtic. I biancocelesti cambieranno rispetto all'undici che ha schiantato il Torino mercoledì sera, con Correa che torna titolare accanto a Immobile mandando Caicedo in panchina e Lucas Leiva che si riprende il posto da regista sostituendo Cataldi. Sulla destra Lazzari preferito a Marusic.

Immobile sarà titolare in Milan-Lazio

Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.