Nessuna dichiarazione di Super Mario dopo i fatti al Bentegodi, solo un video pubblicato sui suoi social media.

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 19:31 | aggiornato 03/11/2019 20:05

Almeno per il momento ha preferito non parlare Mario Balotelli, in riferimento a quanto accaduto durante la partita di Serie A al Bentegodi tra il Verona il Brescia, gara sospesa per circa tre minuti dopo il suo sfogo per episodi di razzismo nei suoi confronti. L'attaccante delle Rondinelle ha preferito affidarsi a un video su Instagram, immagini girate da Adriano Nuzzo, fondatore dell'associazione "We Africa to red Earth", in cui diversi bambini di colore incitano l'attaccante.

Nel corso di questo video i bambini urlano "Balotelli uno di noi. Vai Balotelli.Forza Mario. Alè Balotelli". E a seguire prende parola direttamente Nuzzo, circondato da quei:

Il razzismo e' solo ignoranza. Purtroppo ignoranti ce ne sono tanti, però siamo qui per te e vogliamo dirti che sei un campione. Ciao Mario, siamo con te.

Serie A, fischi a Verona: Mario Balotelli risponde su Instagram

Questa la risposta di Mario Balotelli, senza bisogno di ricorrere a sue parole, dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima partita di Serie A disputata dal suo Brescia al Bentegodi contro il Verona.

Anche Mino Raiola, sempre sui social media (precisamente su Twitter) si è schierato contro ogni forma di razzismo: