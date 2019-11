Rosso diretto per lo sloveno alla fine del primo tempo dopo un fallo di reazione nei confronti del difensore dei sardi.

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 13:20 | aggiornato 03/11/2019 13:26

L'eroe del San Paolo nel turno infrasettimanale perde la testa: brutta tegola per l'Atalanta nella difficile sfida casalinga contro il Cagliari perché alla fine del primo tempo è arrivata un'espulsione per Josip Ilicic dovuta a un brutto fallo di reazione nei confronti di Lykogiannis.

Il numero 72 dei bergamaschi, sotto 1-0 nel punteggio per un'autorete, è andato a contatto col greco uscendo fuori dalla linea laterale e dopo una sbracciata dell'avversario lo ha colpito con un calcio sulle gambe mandandolo a terra.

Nessun dubbio per l'arbitro Abisso che ha subito mostrato il cartellino rosso a Ilicic (senza prendere provvedimenti nei confronti di Lykogiannis per la gomitata) che lascia in 10 uomini l'Atalanta per più di un tempo e molto probabilmente subirà una squalifica più lunga di una sola giornata perché si tratta di espulsione diretta.

Nuova tegola per Gasperini che non ha ancora a disposizione l'infortunato Duvan Zapata e con tutta probabilità perderà lo sloveno per qualche turno di campionato. Tutto pochi giorni dopo che una sua rete nello stadio del Napoli aveva permesso alla squadra nerazzurra di pareggiare lo scontro diretto coi partenopei e di rimanere nella zona Champions League.