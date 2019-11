Il momento decisivo del primo tempo è stato quello in cui, su calcio di punizione, è arrivata una carambola fra diversi giocatori della squadra bergamasca che ha portato il pallone in rete e il club sardo sul momentaneo 1-0.

La partita giocata dal Cagliari in casa dell' Atalanta ha sorpreso tutti a partire da Gasperini fino a tutti gli appassionati di Fantacalcio che dovranno sicuramente fare i loro conti dopo la sfida giocata al Gewiss Stadium per l'espulsione di Ilicic e per la prima rete del match.

Il gol che ha portato in vantaggio i sardi arriva dopo una carambola fra i giocatori bergamaschi che finisce in rete.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK