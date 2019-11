Si avvicina al record di titoli nel circuito dei tornei Masters 1000 detenuto da Rafael Nadal. Ashleigh Barty ha vinto il primo titolo delle WTA Finals a Shenzhen battendo la campionessa uscente Elina Svito

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 03/11/2019 15:51 | aggiornato 03/11/2019 19:55

Novak Djokovic ha vinto il trentaquattresimo titolo della sua carriera nel circuito Masters 1000, battendo il Next Gen canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-4 nella finale del torneo nell’Accorhotel Arena di Parigi Bercy.

Djokovic ha vinto il quinto titolo a Parigi Bercy dopo i trionfi nel 2009, 2013, 2014 e 2015 e il quinto di questa stagione dopo le precedenti affermazioni agli Australian Open, a Madrid, Wimbledon e Tokyo. Nel 2019 ha un un bilancio di 53 vittorie e 9 sconfitte.

Grazie a questo successo Djokovic ha portato il suo score totale nella ATP Race to London a 8945 punti riducendo il suo gap nei confronti di Rafael Nadal, che mantiene un vantaggio di 640 punti nei confronti del serbo.

Per me è stato un grande torneo. Non ho mai perso un set in tutta la settimana. Ho giocato molto bene specialmente negli ultimi tre match. Con il passare dei giorni mi sono sentito sempre meglio in campo.

Shapovalov ha deciso di rinunciare alle Next Gen Finals di Milano perché affaticato dopo la lunga stagione e sarà sostituito dallo spagnolo di origini russe Alejandro Davidovich Fokina. Dopo Parigi Shapovalov salirà al diciassettesimo posto del Ranking ATP.

Shenzen: Barty trionfa su Svitolina

L’australiana Ashleigh Barty ha vinto le WTA Finals per la prima volta in carriera battendo la campionessa in carica Elina Svitolina con il punteggio di 6-4 6-3 nella finale giocata a Shenzhen, capoluogo del Guangdong nel Sud della Cina.

Barty è diventata la settima giocatrice nella storia delle WTA Finals a vincere questo torneo alla prima partecipazione dopo Chris Evert nel 1972, Evonne Goolagong nel 1974, Serena Williams nel 2001, Maria Sharapova nel 2004, Petra Kvitova nel 2011 e Dominika Cibulkova nel 2016. La giocatrice di origini aborigene è diventata la seconda australiana a vincere le WTA Finals dopo Evonne Goolagong, che si aggiudicò questo trofeo due volte nel 1974 e nel 1976.

Barty ha vinto il quarto titolo della sua stagione dopo i successi ottenuti a Miami, al Roland Garros e a Birmingham.

Un anno memorabile. A Shenzhen era importante lottare fino alla fine per vincere la finale. Non potrei essere più contenta per il mio team

La stagione di Barty non è finita perché settimana prossima sarà impegnata con il team australiano nella finale della Fed Cup contro la Francia a Perth.

La Fed Cup sarà il modo migliore per concludere questa stagione. Non c’è niente di meglio che giocare per la mia nazionale.”

Svitolina non è riuscita a conquistare nessun torneo in questa stagione dopo aver vinto 13 titoli su 16 finali disputate nella sua carriera. Elina Svitolina: