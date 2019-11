Lo svela il Times che ha pizzicato Mourinho a Londra mentre era a cena con Raul Sanllehi, il direttore sportivo dei Gunners. Il tecnico portoghese quindi balza in testa all'elenco dei possibili sostituti di Emery già a stagione in corso. I 14 punti di distacco dalla testa della classifica a inizio novembre non sono andati giù alla dirigenza dell' Arsenal che ora sogna il ritorno a Londra di Mou dopo i tempi al Chelsea.

Il nome a sorpresa di queste ora è quello di José Mourinho , senza panchina dopo l'addio al Manchester United di circa un anno fa. E la novità sarebbe che lo Special One avrebbe già incontrato i vertici dell'Arsenal per trovare un accordo.

La pazienza della dirigenza dei Gunners nei confronti dell'ex allenatore del Paris Saint-Germain però sembra ormai agli sgoccioli e in casa della società londinese si sta già pensando a un eventuale sostituto per la panchina.

