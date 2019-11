L'attaccante ha sbloccato Milan-Lazio segnando il gol numero 100 in 147 presenze con la maglia biancoceleste.

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 23:43 | aggiornato 03/11/2019 23:49

E sono cento. Ciro Immobile entra sempre più nella storia della Lazio. Nel posticipo domenicale giocato contro il Milan, valido per l'undicesima giornata di Serie A, l'attaccante classe 1990 ha sbloccato la partita con un bellissimo colpo di testa su cross di Lazzari. In precedenza aveva avuto altre due occasioni.

Prima aveva sbattuto contro Donnarumma, poi contro la traversa. Alla terza occasione non ha fallito trovando il 13esimo gol in questo campionato, il 14esimo stagionale ma soprattutto il 100esimo in 147 presenze con gli aquilotti. Ottanta li ha messi a segno in campionato, 10 in Coppa Italia e altri 10 in Europa League.

Lazio, Immobile mette Rocchi e Giordano nel mirino

Nella classifica marcatori di tutti i tempi della storia laziale, Immobile occupa adesso la sesta posizione. A precederlo sono Tommaso Rocchi (105 gol), Bruno Giordano (108 gol), Giorgio Chinaglia (122 gol), Giuseppe Signori (127 gol) e Silvio Piola (159 gol). Quest'ultimo aveva raggiunto il traguardo delle 100 reti in 148 presenze, una in più di quante ne sono servite a Immobile per diventare centenario. Prendendo in esame esclusivamente le reti fatte in campionato, l'ex Borussia Dortmund è quarto dietro a Rocchi (82), Signori (107) e Piola (143). E ancora. Nella graduatoria dei rigori trasformati, Ciro è terzo con 24 gol insieme a Giordano e dietro a Chinaglia (35) e Signori (38).