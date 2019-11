Barcellona, Koeman ammette l'esistenza di una clausola

Il ct dell'Olanda può trasferirsi sulla panchina del club catalano a partire dalla conclusione degli Europei 2020.

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 16:17 | aggiornato 03/11/2019 16:18

Il ct dell'Olanda, Ronald Koeman, ha confermato l'esistenza di una clausola che lo può legare al Barcellona. Lo ha rivelato nel corso del programma sull'Eredivisie di Fox Sports "Good Morning", spiegando che questa potrebbe attivarsi dopo Euro 2020. Nico-Jan Hoogma, direttore sportivo della Federcalcio olandese (KNVB), aveva già avanzato questa possibilità senza specificare l'importo che avrebbe potuto liberare il 56enne commissario tecnico olandese, adesso è arrivata anche la conferma del diretto interessato:

Non me ne vado adesso, lo garantisco al 100%. Potrei andare al Barcellona eventualmente dopo gli Europei del 2020. Solo a quel punto potrebbe essere attivata quella clausola. Perché ho sempre negato l'esistenza di questo accordo? Era una bugia per il mio bene. Non devi sempre fornire chiarezza su tutto.

Sulle parole di Hoogma al riguardo, Koeman ha spiegato il suo punto di vista, dicendo che si sa trattato di parole "non molto fortunate", ma sottolineando allo stesso tempo di averne parlato con il diretto interessato e di aver chiarito la situazione.

Non sono più arrabbiato, ma ne abbiamo parlato. In ogni caso il mio è un contratto di due anni e dopo Euro 2020 valuteremo la situazione e sceglieremo se continuare o meno. La clausola nel contratto prevede che io possa andare via per un solo club, non lascerò la nazionale olandese per nessun'altra squadra.

Non proprio delle buone notizie per Ernesto Valverde. Il suo futuro sulla panchina del Barcellona non sembra poi così sicuro...