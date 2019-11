L'Inter dice no al Barcellona: Lautaro Martinez non si tocca

Classe 1967, Rivolta giocò per 3 anni nell' Inter collezionando pochissime presenze ma fu uno dei membri della rosa nerazzurra che nella stagione 1988/1989 portò allo Scudetto dei record con Giovanni Trapattoni in panchina.

Giornata di lutto per l'Inter che dice addio ad Alberto Rivolta : il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale esprimendo il cordoglio per la scomparsa dell'ex difensore nerazzurro arrivata a solamente 51 anni.

