La decisione della Lega Serie A in merito alla rete del momentaneo pareggio dell'attaccante slovacco dei rossoneri.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 21:31 | aggiornato 03/11/2019 23:06

Dopo appena tre minuti dalla rete del vantaggio della Lazio firmata dal solito Immobile, a San Siro il Milan è riuscito a riportare immediatamente il risultato in parità nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Dalla sinistra Krunic (alla sua prima partita da titolare con la maglia rossonera) cerca Piatek al centro dell'area, il polacco devia con un tocco fortuito che sbatte sul petto di Bastos.

La deviazione è decisiva e prende in controtempo Strakosha, che non può fare nulla. A chi assegnare il gol in ottica fantacalcio?

La decisione della Lega Serie A è arrivata poco dopo (ma non è stata quella finale) e in un primo momento ha premiato l'attaccante del Milan: secondo quanto stabilito, infatti, è rete di Piatek e non autogol di Bastos. Successivamente è però arrivato un importante aggiornamento. A secondo tempo abbondantemente iniziato, infatti, la Lega Serie A ha scelto di modificare la sua decisione iniziale. Il gol dell'1-1 del Milan è stato archiviato come autogol di Bastos, non più come rete di Piatek.