E sono sei. Grazie al secondo posto di Austin (vittoria al compagno di scuderia Bottas), Lewis Hamilton su Mercedes è campione del mondo per la sesta volta in carriera, la terza consecutiva e la quinta dal 2014. Il solo in grado di interrompere il dominio del 34enne inglese è stato Nico Rosberg che ha trionfato nel 2016 sempre su Mercedes.

Il primo acuto è arrivato nel 2008, poi un digiuno lungo sei anni. Con questo successo "the Hammer" stacca Juan Manuel Fangio nell'albo d'oro della Formula 1 e si porta a -1 dalla leggenda Michael Schumacher.

Nella scorsa annata Hamilton si aggiudicò il titolo all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, stavolta ha ritardato di un Gran Premio. Il britannico, che inizialmente sembrava potesse essere insidiato dal compagno di scuderia Valtteri Bottas, chiude l'annata con nove gare vinte e 363 punti. Cannibale.

Provo tante emozioni, voglio parlare con mia madre, con mio padre, con la mia matrigna, con mio padre adottivo e con tutte le persone che mi guardano da casa. È un onore essere qui e aver vinto questo titolo. È davvero travolgente, mio padre mi ha insegnato a non mollare mai, è il motto della mia famiglia. Ora sono pronto a una nuova gara, continueremo a spingere nonostante la vittoria nel Mondiale. Non so quanti campionati potrò vincere, ma come atleta mi sento fresco come una rosa. La gara? Bottas è stato fantastico, volevo rimontare con una gara a una sola sosta. Ma è stato difficile, ho spinto fino a quando ho potuto e purtroppo non e' bastato. Ma ringrazio tutti i miei tifosi per l'affetto.