Cannavaro torna allenatore del Guangzhou Evergrande

L'allenatore italiano era stato di fatto esonerato dopo il pareggio per 2-2 contro l'Henan Jianye di domenica scorsa, ma anziché utilizzare il termine esonero era stato deciso di scegliere la via del "corso di formazione", che di fatto avrebbe impedito a Cannavaro di guidare la squadra dalla panchina.

Fabio Cannavaro tornerà oggi nel club per continuare le sue funzioni come allenatore del Guanghzou Evergrande Fc.

