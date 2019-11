Per la sua sostituzione il presidente Cellino ha contattato il suo pupillo, ora sulla panchina del Penarol.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/11/2019 23:43 | aggiornato 03/11/2019 23:48

La sconfitta del Brescia arrivata a Verona sancisce il prossimo avvicendamento in panchina in Serie A. Eugenio Corini è stato esonerato ufficialmente, il presidente Cellino avrebbe deciso di dare una sterzata alla stagione e salutare così l'allenatore che ha condotto le Rondinelle alla promozione nello scorso campionato di Serie B.

Cellino avrebbe anche già scelto il successore di Corini, cioè il suo pupillo Diego Lopez. L'ex Cagliari - dove ha giocato dal 1998 al 2010, per poi intraprendere la carriera da allenatore nelle giovanili sarde, fino ad arrivare al suo primo incarico in Serie A - però è attualmente alla guida del Penarol in Uruguay e per accettare di tornare a lavorare in Italia dovrebbe prima di tutto liberarsi dalla società a cui è legato.

In alternativa si sta valutando anche l'opzione legata a Fabio Grosso. L'unica certezza al momento è l'allontanamento di Eugenio Corini, che conclude così la sua avventura (almeno per il momento) alla guida del Brescia.