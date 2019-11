Un rigore ridicolo, è forte ora è anche furbo. Ha fatto un tuffetto. Non sono uno che si lamenta ma devo raccontare le cose come stanno, c'era un fallo di Palacio fuori area ma trascurato: la partita sarebbe finita in modo diverso. Non dovevamo né meritavamo di perdere.

A portarle avanti è stato Walter Sabatini, che nelle interviste dopo il fischio finale ha commentato in particolare l'assegnazione del penalty per il tocco di Orsolini su Lautaro Martinez a pochi minuti dal termine del match.

