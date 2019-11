L'allenatore ha preferito allontanarsi dopo la pesante sconfitta subita con l'Eintracht Francoforte.

03/11/2019

Il Bayern Monaco ha sollevato l'allenatore Niko Kovac dalle sue funzioni di allenatore. Questo è stato il risultato di una discussione con Niko Kovac andata in scena questa domenica, che ha coinvolto il presidente Hoeness, l'amministratore delegato Karl-Heinz Rummenigge e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, durante la quale Niko Kovac ha rassegnato le sue dimissioni. Karl-Heinz Rummenigge ha spiegato:

Le prestazioni della nostra squadra nelle ultime settimane e i risultati ci hanno mostrato che era necessario agire. Hoeness, Salihamidzic e io abbiamo avuto una discussione aperta e seria con Niko questa domenica sulla base di questo e siamo giunti alla decisione reciproca che Niko non è più l'allenatore dell'FC Bayern. Siamo tutti dispiaciuti di questo sviluppo. Vorrei ringraziare Niko Kovac a nome dell'FC Bayern per il suo lavoro, in particolare per la doppia vittoria della scorsa stagione.

Bundesliga, Bayern Monaco: dimissioni di Kovac

Il vice allenatore Hansi Flick prenderà in carico il ruolo fino a nuovo avviso e preparerà la squadra per le partite importanti in Champions League contro l'Olympiacos mercoledì e in Bundesliga contro il Borussia Dortmund sabato. Queste le parole del ds Salihamidzic:

Ora mi aspetto uno sviluppo positivo dai nostri giocatori e un desiderio assoluto di esibirci in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi per la stagione.

Sempre sul sito ufficiale del Bayern Monaco sono arrivate anche le parole di Kovac: